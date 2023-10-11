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Депутат Вторыгина: у советской системы образования было много достоинств

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с RT прокомментировала идею председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования.
Депутат Вторыгина: у советской системы образования было много достоинств
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  • © romrodinka

По словам парламентария, у советской системы образования было очень много достоинств, и одним из действительно удачных примеров можно считать уроки домоводства.

«Очевидно, что школа — это не только передача знаний и обучение тем или иным предметам, но и подготовка учеников к вступлению во взрослую жизнь, именно поэтому любовь к труду должна прививаться с детства. Умение ухаживать за жилищем, одеждой и обувью, готовить пищу, обращаться с ниткой и иголкой — те навыки, которые позволят выпускницам средних учебных заведений чувствовать себя уверенно и помогут улучшить домашний быт», — считает Вторыгина.

Ранее в России призвали возродить в школах уроки домоводства.

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