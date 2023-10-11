В России призвали возродить в школах уроки домоводства

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнул Ветров, советская школа в период своего расцвета являлась образцом обучения детей во всём мире на протяжении многих лет.

Как известно, советская школьная программа не только уделяла внимание изучению науки, но и развивала физические способности, а также практические умения, напомнил собеседник RT.

По его словам, уроки домоводства в российских школах незаслуженно забыты, несмотря на их практическую пользу для детей.

«Учитывая важность и необходимость навыков домоводства у детей, прошу вас рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования», — говорится в обращении.

Как добавил Ветров, дети должны получать реальные навыки уборки жилых помещений, ухода за домашними питомцами и комнатными растениями, мелкого бытового ремонта, оплаты счетов, заготовки домашних консервов, сбора даров природы, создания приусадебных хозяйств.

По его мнению, данный предмет окажет позитивное влияние на российских школьников в части расширения их прикладных компетенций, а также благотворно повлияет на нравственное воспитание.

Ранее Ветров предложил рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием беспилотных летательных аппаратов.