Узнать больше

В России призвали возродить в школах уроки домоводства

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
В России призвали возродить в школах уроки домоводства
  • РИА Новости

Как подчеркнул Ветров, советская школа в период своего расцвета являлась образцом обучения детей во всём мире на протяжении многих лет. 

Как известно, советская школьная программа не только уделяла внимание изучению науки, но и развивала физические способности, а также практические умения, напомнил собеседник RT. 

По его словам, уроки домоводства в российских школах незаслуженно забыты, несмотря на их практическую пользу для детей.

«Учитывая важность и необходимость навыков домоводства у детей, прошу вас рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования», — говорится в обращении. 

Как добавил Ветров, дети должны получать реальные навыки уборки жилых помещений, ухода за домашними питомцами и комнатными растениями, мелкого бытового ремонта, оплаты счетов, заготовки домашних консервов, сбора даров природы, создания приусадебных хозяйств.

По его мнению, данный предмет окажет позитивное влияние на российских школьников в части расширения их прикладных компетенций, а также благотворно повлияет на нравственное воспитание.

Ранее Ветров предложил рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием беспилотных летательных аппаратов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить