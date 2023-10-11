В Москве после ЧП выделили автобусы для маршрута от станции метро «Дубровка» до «Люблино»

В Мосгортрансе после инцидента в метро выделили 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ от станции метро «Дубровка» до «Люблино».

По пути они будут останавливаться у станций «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская».

В Мосгортрансе также попросили пассажиров временно пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта.

На станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошёл накат поезда, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, травму получил машинист поезда. Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет.