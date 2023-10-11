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Депутат Лантратова заявила о важности уроков труда в школах

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования.
Депутат Лантратова заявила о важности уроков труда в школах
  • РИА Новости

«Раньше были уроки труда, где детей учили что-то делать своими руками, а потом в программе оставили лишь теоретическую часть — уроки технологии. Но одно дело написать, как варить суп, а другое — его сварить», — рассказала парламентарий.

По её словам, в школы вернули трудовое воспитание по просьбам родителей и педагогов.

«Важно добиться , чтобы на уроках труда дети занимались конкретными делами — чтобы мальчиков учили забивать гвозди, делать что-то по дому, а девочек — шить, вязать, готовить. Это в целом и есть домоводство», — считает она.

Ранее в России призвали возродить в школах уроки домоводства.

По мнению автора инициативы, дети должны получать реальные навыки уборки жилых помещений, ухода за домашними питомцами и комнатными растениями, мелкого бытового ремонта, оплаты счетов, заготовки домашних консервов, сбора даров природы, создания приусадебных хозяйств.

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