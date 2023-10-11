Депутат Лантратова заявила о важности уроков труда в школах
- РИА Новости
«Раньше были уроки труда, где детей учили что-то делать своими руками, а потом в программе оставили лишь теоретическую часть — уроки технологии. Но одно дело написать, как варить суп, а другое — его сварить», — рассказала парламентарий.
По её словам, в школы вернули трудовое воспитание по просьбам родителей и педагогов.
«Важно добиться , чтобы на уроках труда дети занимались конкретными делами — чтобы мальчиков учили забивать гвозди, делать что-то по дому, а девочек — шить, вязать, готовить. Это в целом и есть домоводство», — считает она.
Ранее в России призвали возродить в школах уроки домоводства.
По мнению автора инициативы, дети должны получать реальные навыки уборки жилых помещений, ухода за домашними питомцами и комнатными растениями, мелкого бытового ремонта, оплаты счетов, заготовки домашних консервов, сбора даров природы, создания приусадебных хозяйств.