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Шойгу: решение по лёгким транспортным самолётам на замену Ан-26 и Ан-72 найдено

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что решение по лёгким транспортным самолётам на замену Ан-26 и Ан-72 найдено.
Шойгу: решение по лёгким транспортным самолётам на замену Ан-26 и Ан-72 найдено
  • © Минобороны РФ

Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения предприятия ПАО «Ил» — «Авиастар» в Ульяновске, где проверил выполнение гособоронзаказа.

«Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено», — сказал Шойгу.

По его словам, теперь необходимо определить, в какие сроки выработанное решение может быть воплощено в жизнь.

Кроме того, министр подчеркнул, что из-за спецоперации нагрузка на ВТА увеличивается, поэтому нужно поддерживать в надлежащем состоянии тот парк, который имеется у России.

Шойгу добавил, что этот парк нужно увеличивать, производя новые машины, которые являются последней модификацией Ил-76.

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