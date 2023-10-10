Психолог Панфилова заявила о вреде длительного прессинга на работе для здоровья

Семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что длительный прессинг на работе может привести к проблемам со здоровьем.

«Если срываются на вас, вы должны ещё раз прокрутить эту ситуацию, осознать, что так делать нельзя. Если начальник никак не пытается исправить ситуацию, вы должны понять, что прибавку к зарплате вы потом будете тратить на психологов или даже психиатров, то есть это того не стоит», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, следствием таких ситуаций становится бессонница, а также разные заболевания.

Как считает Панфилова, смена работы может быть сложной, но это оправдывает себя.

Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.