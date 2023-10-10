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Психолог Панфилова заявила о вреде длительного прессинга на работе для здоровья

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Семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что длительный прессинг на работе может привести к проблемам со здоровьем.
Психолог Панфилова заявила о вреде длительного прессинга на работе для здоровья
  • Gettyimages.ru

«Если срываются на вас, вы должны ещё раз прокрутить эту ситуацию, осознать, что так делать нельзя. Если начальник никак не пытается исправить ситуацию, вы должны понять, что прибавку к зарплате вы потом будете тратить на психологов или даже психиатров, то есть это того не стоит», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, следствием таких ситуаций становится бессонница, а также разные заболевания.

Как считает Панфилова, смена работы может быть сложной, но это оправдывает себя.

Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.

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