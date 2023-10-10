Психолог Панфилова заявила о вреде длительного прессинга на работе для здоровья
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«Если срываются на вас, вы должны ещё раз прокрутить эту ситуацию, осознать, что так делать нельзя. Если начальник никак не пытается исправить ситуацию, вы должны понять, что прибавку к зарплате вы потом будете тратить на психологов или даже психиатров, то есть это того не стоит», — сказала она в беседе с НСН.
По её словам, следствием таких ситуаций становится бессонница, а также разные заболевания.
Как считает Панфилова, смена работы может быть сложной, но это оправдывает себя.
Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.