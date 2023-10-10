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В Тюменской области рассказали о ситуации с COVID-19

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В Тюменской области за неделю выявили 154 случая коронавируса, выздоровели 156 человек.
В Тюменской области рассказали о ситуации с COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

«За неделю, с 2 по 8 октября, в Тюменской области 34 человека были госпитализированы с COVID-19. За прошлую неделю, с 25 сентября по 1 октября, были госпитализированы 26 человек», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что за неделю количество подтверждённых случаев коронавируса в Удмуртии составило 565, передаёт izhlife.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 возросло до 39, выздоровевших — до 522.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский перечислил респираторные заболевания, которые распространяются в этом сезоне.

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