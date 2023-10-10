Москвичи прибегли к услугам «Постов записи» в онкоцентрах более 400 тысяч раз

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что сотрудники «Постов записи» в столичных центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП) помогли пациентам подобрать оптимальное время записи на исследования более 400 тыс. раз.

Об этом информирует НСН.

По словам вице-мэра, новый сервис позволяет подобрать максимально удобное время для пациентов, запланировав несколько процедур на один день, а также избавляет врачей от решения административных задач.

«Если учитывать среднее время, которое тратится на запись, то есть порядка 3,5 минут, получается, что врачи ЦАОП сэкономили во время приёмов в общей сложности почти 25 тыс. часов. Это время они смогли посвятить диагностике и лечению пациентов», — подчеркнула Ракова.

Проект по организации «Постов записи» запустили летом 2022 года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.