Узнать больше

Москвичи прибегли к услугам «Постов записи» в онкоцентрах более 400 тысяч раз

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что сотрудники «Постов записи» в столичных центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП) помогли пациентам подобрать оптимальное время записи на исследования более 400 тыс. раз.
Москвичи прибегли к услугам «Постов записи» в онкоцентрах более 400 тысяч раз
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По словам вице-мэра, новый сервис позволяет подобрать максимально удобное время для пациентов, запланировав несколько процедур на один день, а также избавляет врачей от решения административных задач.

«Если учитывать среднее время, которое тратится на запись, то есть порядка 3,5 минут, получается, что врачи ЦАОП сэкономили во время приёмов в общей сложности почти 25 тыс. часов. Это время они смогли посвятить диагностике и лечению пациентов», — подчеркнула Ракова.

Проект по организации «Постов записи» запустили летом 2022 года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить