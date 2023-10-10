Москвичи прибегли к услугам «Постов записи» в онкоцентрах более 400 тысяч раз
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По словам вице-мэра, новый сервис позволяет подобрать максимально удобное время для пациентов, запланировав несколько процедур на один день, а также избавляет врачей от решения административных задач.
«Если учитывать среднее время, которое тратится на запись, то есть порядка 3,5 минут, получается, что врачи ЦАОП сэкономили во время приёмов в общей сложности почти 25 тыс. часов. Это время они смогли посвятить диагностике и лечению пациентов», — подчеркнула Ракова.
Проект по организации «Постов записи» запустили летом 2022 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.