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Собянин: МТШ увеличила число курсов для специалистов промпредприятий в два раза

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московская техническая школа» (МТШ) в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.
Собянин: МТШ увеличила число курсов для специалистов промпредприятий в два раза
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам мэра, функционируют несколько новых направлений подготовки: «Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Беспилотный транспорт», и, кроме того, два специальных направления — «Охрана труда» и «Бережливое производство».

Всего за два года деятельности «Московская техническая школа» подготовила около 1400 инженерных кадров.

Право на обучение имеют все специалисты промпредприятий столицы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

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