Путин поздравил 4-ю армию ВВС и ПВО с присвоением звания «гвардейская»
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что действия личного состава армии при выполнении задач в ходе спецоперации являются образцом храбрости, самоотверженности и профессионализма.
Ранее сообщалось, что президент присвоил 14-му истребительному авиационному полку почётное наименование «гвардейский».