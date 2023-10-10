Путин поздравил 4-ю армию ВВС и ПВО с присвоением звания «гвардейская»

Российский лидер Владимир Путин поздравил 4-ю Краснознамённую армию военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с присвоением почётного звания «гвардейская».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что действия личного состава армии при выполнении задач в ходе спецоперации являются образцом храбрости, самоотверженности и профессионализма.

Ранее сообщалось, что президент присвоил 14-му истребительному авиационному полку почётное наименование «гвардейский».