Путин присвоил истребительному авиационному полку наименование «гвардейский»
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Соответствующий указ опубликован на правовом портале.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», — говорится в документе.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил командиров и личный состав 71-го мотострелкового полка в связи с присвоением ему почётного звания «гвардейский».