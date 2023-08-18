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Путин присвоил истребительному авиационному полку наименование «гвардейский»

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Президент России Владимир Путин присвоил 14-му истребительному авиационному полку почётное наименование «гвардейский».
Путин присвоил истребительному авиационному полку наименование «гвардейский»
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующий указ опубликован на правовом портале.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», — говорится в документе.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил командиров и личный состав 71-го мотострелкового полка в связи с присвоением ему почётного звания «гвардейский».

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