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Путин поздравил 71-й мотострелковый полк с присвоением ему наименования «гвардейский»

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Российский лидер Владимир Путин поздравил командиров и личный состав 71-го мотострелкового полка в связи с присвоением ему почётного звания «гвардейский».
Путин поздравил 71-й мотострелковый полк с присвоением ему наименования «гвардейский»
  • РИА Новости

Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что профессиональные действия личного состава в рамках проведения спецоперации стали образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в документе.

Путин выразил уверенность, что бойцы будут и дальше хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность россиянам. Также он пожелал 71-му полку успеха и крепкого здоровья.

Ранее глава государства подписал указ об установлении звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России».

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