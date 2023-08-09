Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник ОПК»

Российский президент Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России».

Отмечается, что такое почётное звание установлено в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Российскому правительству поручено обеспечить финансирование расходов, которые связаны с реализацией документа.

Также Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.