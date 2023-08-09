Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник ОПК»
- РИА Новости
Отмечается, что такое почётное звание установлено в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Российскому правительству поручено обеспечить финансирование расходов, которые связаны с реализацией документа.
Также Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.