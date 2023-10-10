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В Калужской области построят завод по производству препаратов для онкобольных

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В Обнинске Калужской области создадут крупнейшее в Европе предприятие по производству радиофармпрепаратов для лечения онкологических заболеваний.
В Калужской области построят завод по производству препаратов для онкобольных
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Специальный инвестиционный контракт подписали Минпромторг, «Росатом», правительство Калужской области и городская администрация, передаёт Агентство Бизнес Новостей.

Работы планируется завершить в 2024 году. Объём инвестиций оценивается в 12 млрд рублей.

Реализация проекта позволит к 2025 году расширить линейку до более чем 25 наименований радиофармпрепаратов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столичном районе Капотня построят завод по производству товарного и архитектурного бетона.

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