Терапевт Лапа посоветовала метеозависимым людям правильно питаться

Директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что делать при низком атмосферном давлении для сохранения здоровья.

«Общий баланс давления у нас — как у сообщающихся сосудов с внешним миром. Поэтому при низком атмосферном давлении внутреннее возрастает», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила врач, больше всего от погоды зависят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому им рекомендуется принимать все назначенные лекарства вовремя.

Также желательно придерживаться правильного питания. Из напитков допустим тёплый сладкий чай.

«Он всегда будет полезен организму, потому что улучшение микроциркуляции идёт с добавлением жидкости в рацион», — пояснила Лапа.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.