В Подмосковье построят новую крупную поликлинику

В городском округе Люберцы Московской области будет построена новая поликлиника, рассчитанная на 540 посещений в смену. Медучреждение будет разбито на два отделения — взрослое и детское. Принимать пациентов будут врачи общей практики и узкопрофильные специалисты.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищной политики региона.

Как рассказали в ведомстве, посетители смогут получить квалифицированную медицинскую помощь у гастроэнтеролога, офтальмолога, кардиолога, аллерголога, стоматолога, хирурга, невролога, эндокринолога, уролога и других. Кроме того, появятся блоки женской консультации, функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики.

Также в четырёхэтажном здании общей площадью свыше 6,2 тыс. кв. м будут располагаться пост скорой помощи и аптечный пункт.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят четыре поликлиники в составе ЖК в ТиНАО к 2026 году.