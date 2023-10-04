Бочкарёв: инвесторы построят четыре поликлиники в составе ЖК к 2026 году в ТиНАО

На территории Новой Москвы до конца 2025 года за счёт внебюджетных источников построят четыре поликлиники в составе крупных жилых комплексов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В следующем году в Сосенском поселении инвесторы планируют достроить детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену. Ещё две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений каждая находятся в стадии проектирования: одна появится во Внуковском поселении, другая — в городе Московском», — сказал Бочкарёв.

По его словам, также завершат строительство взрослой поликлиники в посёлке Коммунарка на 475 посещений в смену.

Планируется, что объекты будут введены в эксплуатацию к концу 2025 года.

«В зданиях появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, лечебные и восстановительные процедуры», — отметил Бочкарёв.

Со своей стороны, глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что после основных работ на всех объектах выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории, а в зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.