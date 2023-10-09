В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Всего за прошлую неделю заболел 391 ставрополец, из них 33 — дети.
«Уровень госпитализаций остаётся на минимальных отметках. Между тем соблюдение мер эпидпрофилактики всё ещё важно», - заявил глава региона.
Ранее иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса эрис. Он напомнил, что этот вариант циркулирует в России с лета.