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В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За неделю в Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 337 человек, из них 31 ребёнок.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего за прошлую неделю заболел 391 ставрополец, из них 33 — дети.

«Уровень госпитализаций остаётся на минимальных отметках. Между тем соблюдение мер эпидпрофилактики всё ещё важно», - заявил глава региона.

Ранее иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса эрис. Он напомнил, что этот вариант циркулирует в России с лета.

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