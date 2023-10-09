В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За неделю в Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 337 человек, из них 31 ребёнок.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего за прошлую неделю заболел 391 ставрополец, из них 33 — дети.

«Уровень госпитализаций остаётся на минимальных отметках. Между тем соблюдение мер эпидпрофилактики всё ещё важно», - заявил глава региона.

Ранее иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса эрис. Он напомнил, что этот вариант циркулирует в России с лета.