В Москве начала работать выставка о столичной фармацевтике

На Школьной улице в Москве открылась фотовыставка, посвящённая фармацевтической промышленности столицы. Посетить экспозицию можно до 31 октября.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

«В честь Дня московской промышленности мы решили показать, как работает это важное индустриальное направление, и разместили фотоснимки ведущих высокотехнологичных фармзаводов города. В проекте приняли участие 11 компаний», — сказал Овчинский.

В числе участников проекта — компании «Эндофарм», «Амедарт», «Велфарм-М».

Ранее сообщалось, что на Арбате начала работу фотовыставка «Московская промышленность создаёт будущее страны». Она будет открыта до 31 октября.