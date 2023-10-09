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В Москве начала работать выставка о столичной фармацевтике

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На Школьной улице в Москве открылась фотовыставка, посвящённая фармацевтической промышленности столицы. Посетить экспозицию можно до 31 октября.
В Москве начала работать выставка о столичной фармацевтике
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

«В честь Дня московской промышленности мы решили показать, как работает это важное индустриальное направление, и разместили фотоснимки ведущих высокотехнологичных фармзаводов города. В проекте приняли участие 11 компаний», — сказал Овчинский.

В числе участников проекта — компании «Эндофарм», «Амедарт», «Велфарм-М».

Ранее сообщалось, что на Арбате начала работу фотовыставка «Московская промышленность создаёт будущее страны». Она будет открыта до 31 октября.

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