На Арбате открылась фотовыставка о московской промышленности

На Арбате начала работу фотовыставка «Московская промышленность создаёт будущее страны». Она будет открыта до 31 октября.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Выставка проходит в рамках месяца столичной промышленности.

Как отметил Овчинский, в городе около трети всех работающих промышленных предприятий — это высокотехнологичные фабрики и заводы.

«Наш фотопроект позволит изнутри показать работу таких предприятий. В нём приняли участие 26 компаний, среди которых производители печатных плат, микросхем, лазерного оборудования, вычислительной техники, медицинских и других изделий», — сказал он.

В течение месяца в городе пройдёт несколько мероприятий в честь Дня московской промышленности, который отмечается 7 октября.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.