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Психолог Суркова приняла участие в уроке «Разговоры о важном»

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Кандидат психологических наук, практикующий психолог Лариса Суркова приняла участие в уроке «Разговоры о важном». Занятие было посвящено Всемирному дню психического здоровья.
Психолог Суркова приняла участие в уроке «Разговоры о важном»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Учащиеся, в частности, узнали о развитии навыков позитивного эффективного общения и создании хороших отношений между одноклассниками.

Суркова также рассказала, как справляться со стрессом перед экзаменами.

Ранее сообщалось, что профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский стал почётным гостем урока в рамках цикла «Разговоры о важном», который был посвящён празднованию Дня учителя.

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