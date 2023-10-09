Психолог Суркова приняла участие в уроке «Разговоры о важном»
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Взгляд».
Учащиеся, в частности, узнали о развитии навыков позитивного эффективного общения и создании хороших отношений между одноклассниками.
Суркова также рассказала, как справляться со стрессом перед экзаменами.
Ранее сообщалось, что профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский стал почётным гостем урока в рамках цикла «Разговоры о важном», который был посвящён празднованию Дня учителя.