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Фитнес-инструктор Силина: при выборе тренера имеет значение диплом, а не мышцы

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Президент Национального фитнес-сообщества, Академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья университета «Синергия» Елена Силина посоветовала при выборе тренера для занятий фитнесом поинтересоваться его образованием.

«Любой профессионал, которому мы доверяем своё здоровье, должен иметь профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта», — подчеркнула она в беседе с сайтом kp.ru.

Это среднее или высшее профильное образование, а также всевозможные дополнительные курсы. Причём желательно, чтобы давность дипломов и сертификатов не превышала пять лет.

Все эти документы можно запросить в фитнес-клубе, отметила Силина.

При этом она посоветовала не ориентироваться при выборе тренера исключительно на его физическую форму или на пол. Также эксперт посоветовала больше доверять собственным ощущениям, а не оставленным в интернете отзывам.

Ранее персональный тренер фитнес-клуба «Лига чемпионов», нутрициолог и массажист Иван Липатов назвал ходьбу полезным видом физической активности при похудении.

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