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Тренер Липатов назвал ходьбу полезной при похудении

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Персональный тренер фитнес-клуба «Лига чемпионов», нутрициолог и массажист Иван Липатов рассказал, что делать, чтобы привести тело в форму.
Тренер Липатов назвал ходьбу полезной при похудении
  • Gettyimages.ru

Эксперт назвал три принципа стройности в беседе с Тульской службой новостей.

Это силовая нагрузка с низкоинтенсивным кардио (например, ходьба) и сбалансированное питание с соблюдением суточной нормы белков, жиров, углеводов и клетчатки.

«Третий — очень важный аспект, о котором часто забывают, — это восстановление: здоровый сон, что часто игнорируется», — отметил Липатов.

Начать занятия в спортзале эксперт посоветовал с похода к врачу, так как необходимо знать о своих индивидуальных противопоказаниях. По его словам, можно пробовать разные виды физической активности, главное, чтобы это приносило удовольствие.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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