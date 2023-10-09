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Гособвинение запросило 17 лет экс-главе Росприроднадзора по ПФО за взятки

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Гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима и 250 млн рублей штрафа бывшему руководителю департамента Росприроднадзора по ПФО Олегу Кручинину, обвиняемому в получении взяток.
Гособвинение запросило 17 лет экс-главе Росприроднадзора по ПФО за взятки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

«Предлагается... назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет со штрафом в размере 250 млн рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

Также прокуратура предложила запретить Кручинину занимать должности в государственных органах на 15 лет.

В ноябре 2021 года суд принял решение заключить под стражу Кручинина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

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