Гособвинение запросило 17 лет экс-главе Росприроднадзора по ПФО за взятки
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
«Предлагается... назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет со штрафом в размере 250 млн рублей», — приводит сообщение РИА Новости.
Также прокуратура предложила запретить Кручинину занимать должности в государственных органах на 15 лет.
В ноябре 2021 года суд принял решение заключить под стражу Кручинина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.