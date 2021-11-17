Суд заключил под стражу главу Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям

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Суд принял решение заключить под стражу исполняющего обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Суд заключил под стражу главу Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

«Судом удовлетворено ходатайство... об избрании в отношении и. о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области... меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Кручинин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года обвиняемый, находясь на территории Нижегородской области, «получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы».

Ранее суд принял решение избрать временно исполняющему обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому, обвиняемому во взяточничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу.

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