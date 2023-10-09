В Кузьминках по программе реновации построят дом на 300 квартир

На улице Академика Скрябина в Кузьминках построят дом на 300 квартир по программе реновации, заявила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В здании будет 36 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 51 трёхкомнатная квартира.

Также предусмотрена подземная парковка. Территорию рядом с домом благоустроят.

«Преимуществом переезда в новое жильё станет улучшенная отделка в комнатах, а также оснащение всем необходимым: осветительными приборами, кухонными мойками и плитами, сантехническим оборудованием», — отметила Яковлева.

Также стало известно, что в Кургане на строительство парков направят 30 млн рублей, передаёт URA.RU со ссылкой на губернатора Вадима Шумкова.

«Выделяем дополнительно 30 млн рублей на работы и наполнение парка в 4-м микрорайоне, а также экопарка в Рябково», — сообщил Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что мэр Владивостока Константин Шестаков в ходе ВЭФ-2023 рассказал о готовящихся крупных инфраструктурных проектах, в том числе и на острове Русский.