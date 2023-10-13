Плато Воттоваара и Аркаим назвали самыми мистическими местами России

Представители сервиса «Туту.ру» составили для RT рейтинг известных мистических российских локаций. В соответствующий список среди прочих вошли остров Ольхон, Ловозеро и плато Воттоваара.

Первое место в топе заняли плато Воттоваара и «живые» камни — сейды — в Карелии. По словам представителей сервиса, это место часто связывают с мифами, легендами и историями про НЛО.

Здесь барахлят компасы и внезапно разряжаются телефоны. Некоторые люди порой чувствуют по приезде резкое недомогание, другие же, наоборот, рядом с сейдами расслабляются.

«Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов. Добраться сюда мож­но только на внедорожниках, а местные жители с удовольствием соглашаются стать проводниками», — отметили аналитики.

Второе место в рейтинге досталось Аркаиму, столице древней Страны городов в Челябинской области.

«Аркаим не город в при­вычном понимании этого слова, а сложно устроенный комплекс из двух кольцевых жилых кварталов — внешнего и внутреннего — со множеством небольших «квартир» по кругу. Внутри каждой «квартиры» были печь, мастерская, колодец и хранилище. В городе были продуманы ливнёвая канализация и оросительная система», — рассказали специалисты.

Почему однажды люди покинули Аркаим, предварительно спалив его дотла и забрав с собой всё необходимое, ещё предстоит выяснить.

В наши дни эти места на юге Челябинской об­ласти — заповедная территория и признанное место силы среди любителей паранормальных явлений.

Третье место занял мыс Бесов Нос в Онежском озере в Карелии.

Здесь нет туристической инфраструктуры, а вот самих туристов хватает — благодаря петроглифам эпохи неолита. Самый известный из них — человекоподобная фигура высотой два метра, рассечённая пополам глубокой трещиной в камне.

Фигуру называют бесом. У неё квадратная голова, нос, рот и глаза. Судя по всему, бес танцует: ноги согнуты в коленях, а руки — в локтях.

Далее в рейтинге расположились Ловозеро (Мурманская область), где с конца XIX века массово замечают признаки «арктического психоза», остров Ольхон с магнитными аномалиями и миражами (Иркутская область), а также долина Шумак с целебными источниками и Детской горой (Бурятия).

Замыкает топ урочище Аккурум с каменными глыбами, по форме напоминающими грибы (Республика Алтай). Специалисты называют такие необычные горные рельефы останцами.

Как говорят, эти глыбы могут слышать путешественников, которые обращаются к ним с просьбой, и исполнять желания.

Ранее RT сообщал, какие смотровые площадки в российских регионах можно назвать самыми красивыми.