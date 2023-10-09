Адвокат Ким перечислил признаки некомпетентного юриста

Адвокат Игорь Ким назвал ряд признаков, которые могут указывать на некомпетентного юриста.

Если юрист/адвокат заявляет о своей универсальности, это может свидетельствовать о не слишком высоком уровне его профессионализма, поделился эксперт в беседе с RuNews24.

«Ни один уважающий себя специалист не скажет, что с ним вы 100% выиграете дело», — отметил Ким.

При заключении договора опытный юрист указывает объём работ и всю сумму, а также даёт клиенту возможность внимательно ознакомиться с документом.

Также слишком заниженная цена может указывать на то, что услуги предоставляет некомпетентный юрист, заключил Ким.

Ранее адвокат Виктория Данильченко, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», рассказала о правовых нюансах при заключении брака с гражданином другой страны.