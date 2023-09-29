Адвокат Данильченко раскрыла юридические нюансы вступления в брак с иностранцем

Адвокат Виктория Данильченко, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», посоветовала в случае заключения брака с гражданином другой страны легализовать выданные за рубежом документы, перевести их на русский язык и заверить переводы у нотариуса.

«Помимо стандартных документов, будущему мужу необходимо предоставить подтверждение, что он не состоит в браке и нет препятствий для его заключения. Его можно получить в консульстве или посольстве страны, гражданином которой является жених», — сообщила юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Свидетельство о регистрации брака также оформляется на русском языке. В дальнейшем его можно перевести на иностранный язык и заверить нотариально, отметила Данильченко.

Она напомнила, что жениху и невесте необходимо соблюсти условия для вступления в брак. В России это согласие будущих супругов и достижение возраста.

По её словам, в случае развода и раздела нажитого в браке имущества основное значение будет иметь то, на территории какой страны проживают супруги.

Ранее адвокат по семейным делам Илья Титов сообщил, что отцам, самостоятельно воспитывающим детей до трёх лет, матери должны выплачивать алименты, средний размер которых 20—30 тыс. рублей.