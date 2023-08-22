Адвокат Титов: воспитывающий детей отец имеет право взыскивать алименты с матери
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Ранее законодательство позволяло взыскивать алименты только матерям, воспитывающим ребёнка до трёх лет, объяснил он в беседе с URA.RU.
«Теперь оба родителя уравнены в правах. Если ребёнок до трёх лет находится у папы и тот занимается его воспитанием, то мама обязана перечислять алименты на содержание папы», — сказал Титов.
В среднем, речь идёт об одном—двух прожиточных минимумах: около 20—30 тыс. рублей, уточнил эксперт.
Ранее юрист по делам особой сложности, правозащитник детей, семьи и материнства Назар Назаров дал советы, чего не стоит делать на судебном заседании по взысканию алиментов.