Адвокат Титов: воспитывающий детей отец имеет право взыскивать алименты с матери

Адвокат по семейным делам Илья Титов сообщил, что отцам, самостоятельно воспитывающим детей до трёх лет, матери должны выплачивать алименты, средний размер которых 20—30 тыс. рублей.

Ранее законодательство позволяло взыскивать алименты только матерям, воспитывающим ребёнка до трёх лет, объяснил он в беседе с URA.RU.

«Теперь оба родителя уравнены в правах. Если ребёнок до трёх лет находится у папы и тот занимается его воспитанием, то мама обязана перечислять алименты на содержание папы», — сказал Титов.

В среднем, речь идёт об одном—двух прожиточных минимумах: около 20—30 тыс. рублей, уточнил эксперт.

Ранее юрист по делам особой сложности, правозащитник детей, семьи и материнства Назар Назаров дал советы, чего не стоит делать на судебном заседании по взысканию алиментов.