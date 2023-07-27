Юрист Назаров: на судебное заседание по взысканию алиментов не стоит надевать украшения
Об этом сообщает «Газета.Ru».
По мнению специалиста, важно подготовить документы, говорить на процессе чётко и ясно, а также не ругаться с бывшим супругом.
«Задача родителей — тщательно подготовиться к процессу по взысканию алиментов», — добавил он.
Также не стоит забывать о внешнем виде. Юрист рекомендует отказаться от дорогих вещей, украшений и демонстрации загара.
«Это станет для судьи мощным триггером, вызовет раздражение и на эмоциональном уровне настроит судью против вас», — предупредил эксперт.
Ранее юрист по семейным и наследственным спорам Виолетта Кораблина рассказала, что бывший муж может жить в квартире после развода по решению суда.