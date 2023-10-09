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«Известия»: в России вдвое увеличат размер выплат по больничному в 2025 году

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В России более чем в два раза увеличат размер выплат по больничному в 2025 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на российское Министерство труда.
«Известия»: в России вдвое увеличат размер выплат по больничному в 2025 году
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«Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году», — говорится в публикации.

По данным ведомства, такое решение связано с введением в России единого тарифа на страховые взносы.

Уточняется, что максимальная сумма выплат по больничному листу в 2025 году составит 5674 рубля в сутки. Как напомнили в ведомстве, в данный момент российские граждане за один день на больничном получают до 2737 рублей.

Кроме того, власти планируют увеличить размер пособия по беременности и уходу за ребёнком. Так, в 2025 году размер пособия составит до 794 тыс. рублей.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, по какой причине россияне чаще всего берут отгулы.

Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, треть опрошенных отпрашиваются с работы из-за головной боли, 28% — в связи с отравлением, а каждый четвёртый участник опроса берёт отгул по причине давления.

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