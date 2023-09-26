Чаще всего россияне берут отгулы в ноябре и феврале

Аналитики провели опрос и выяснили, по какой причине россияне чаще всего берут отгулы. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, треть опрошенных отпрашиваются с работы из-за головной боли, 28% — в связи с отравлением, а каждый четвёртый участник опроса берёт отгул по причине давления.

Также распространёнными причинами стали проблемы, которые не связаны со здоровьем (20%), а также болезнь детей (17%), недомогание и невысокая температура (16%), кашель и насморк (12%), травмы (10%), панические атаки (9%), говорится в опросе, который был проведён в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для «АльфаСтрахования».

Согласно исследованию, чаще всего опрошенные берут отгулы в ноябре — 56%, на втором месте февраль (38%), на третьем — сентябрь (36%).

Отмечается, что одним днём отгула ограничиваются 62% респондентов, а ещё 11% вынуждены отпрашиваться на два дня.

При этом, как выяснили аналитики, если отгул связан с недомоганием, далеко не все обращаются к врачу: получить консультацию специалиста предпочитают только 18% участников опроса, а 54% занимаются самолечением и не хотят брать больничный.

При этом ни разу за весь период работы не брали отгул 18% респондентов, подчеркнули аналитики.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие более 1,1 тыс. человек.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян боятся лишиться работы из-за развития высоких технологий, а также какие профессии, по их мнению, в ближайшем будущем заменит искусственный интеллект.