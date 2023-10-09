Узнать больше

В СФ и Минцифры разработают нормы регулирования отрасли информационного права

Короткая ссылка
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации направил в Минцифры замечания, касающиеся проекта концепции Цифрового кодекса. Сенаторы посчитали, что в России необходимо сформировать новую отрасль законодательства — информационное право.
В СФ и Минцифры разработают нормы регулирования отрасли информационного права
  • Gettyimages.ru

Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала первый замглавы Совета при палате регионов сенатор Ирина Рукавишникова.

В сентябре Минцифры подготовило и направило в Совет Федерации для обсуждения проект Цифрового кодекса России. Его цель — систематизировать разрозненные законодательные нормы в сфере IT и связи.

Документ содержит ряд предложений, среди которых, в частности, определение единого подхода к цифровой идентификации граждан, а также комплексное регулирование работы облачных технологий, больших данных и искусственного интеллекта.

Сенаторы подготовили свои замечания. По словам Рукавишниковой, более корректным они посчитали название Информационный кодекс, так как «новые информтехнологии, расширение сфер цифровизации, развитие искусственного интеллекта, потребность в усиленной защите от киберугроз формируют новую отрасль законодательства — информационное право».

К работе над кодексом планируют привлечь экспертов самого широкого спектра, поскольку подготовка его концепции должна базироваться на всестороннем обсуждении, отметила Рукавишникова.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России увеличилось число вакансий для IT-специалистов на 30—40% по сравнению с прошлым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить