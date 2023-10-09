В СФ и Минцифры разработают нормы регулирования отрасли информационного права

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации направил в Минцифры замечания, касающиеся проекта концепции Цифрового кодекса. Сенаторы посчитали, что в России необходимо сформировать новую отрасль законодательства — информационное право.

Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала первый замглавы Совета при палате регионов сенатор Ирина Рукавишникова.

В сентябре Минцифры подготовило и направило в Совет Федерации для обсуждения проект Цифрового кодекса России. Его цель — систематизировать разрозненные законодательные нормы в сфере IT и связи.

Документ содержит ряд предложений, среди которых, в частности, определение единого подхода к цифровой идентификации граждан, а также комплексное регулирование работы облачных технологий, больших данных и искусственного интеллекта.

Сенаторы подготовили свои замечания. По словам Рукавишниковой, более корректным они посчитали название Информационный кодекс, так как «новые информтехнологии, расширение сфер цифровизации, развитие искусственного интеллекта, потребность в усиленной защите от киберугроз формируют новую отрасль законодательства — информационное право».

К работе над кодексом планируют привлечь экспертов самого широкого спектра, поскольку подготовка его концепции должна базироваться на всестороннем обсуждении, отметила Рукавишникова.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России увеличилось число вакансий для IT-специалистов на 30—40% по сравнению с прошлым годом.