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В России увеличилось число вакансий для IT-специалистов в 2023 году

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В 2023 году в России увеличилось число вакансий для IT-специалистов на 30—40% по сравнению с прошлым годом.
В России увеличилось число вакансий для IT-специалистов в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Cecilie_Arcurs

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании «Поток».

Это связано с развитием IT-технологий, требующим опережения темпов подготовки специалистов, а также увеличения их количества в несколько раз.

Так, по данным компании HeadHunter, количество вакансий оператора линий поверхностного монтажа выросло на 23%, а в категории «Управляющий производством ИТ» — на 89%.

Кроме того, банкам, страховым компаниям всё больше требуются специалисты по кибербезопасности, data science и разработке финансовых технологий.

Ранее в пресс-службе «Авито Работа» заявили, что в России зафиксировали рост спроса на IT-специалистов.

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