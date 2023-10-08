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Юрист Соловьёв предупредил россиян о новой телефонной схеме мошенников

Короткая ссылка
Мошенники придумали новую уловку, предлагая россиянам оплатить «договор на использование номера телефона», заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам, сначала злоумышленник представляется сотрудником отдела сотового оператора и сообщает, что у человека заканчивается пользовательское соглашение с компанией связи. Он рассказывает много технических деталей и просит подтвердить, что «пользовательское соглашение продлено на новый срок». Для этого нужно назвать мошеннику код из смс.

«На самом деле в договорах с сотовыми операторами срока пользования номером нет. Аферист продолжает погружать жертву в мелкие детали, отвлекая от главного», — рассказал Соловьёв в интервью агентству «Прайм».

После этого, отмечает юрист, обманщик направляет жертве ссылку, по которой нужно перейти и ввести поступивший код. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту человека на «Госуслугах» и банковской карточке.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, что человек может стать жертвой мошенников, если откроет хотя бы одну вредоносную ссылку.

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, что делать, если мошенники списали деньги с банковской карты, а также какие юридические механизмы можно задействовать для возврата средств.

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