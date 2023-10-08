Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в аэропорты Израиля

Росавиация объявила о введении ограничений на ночные вылеты в аэропорты Израиля до особых распоряжений.

«В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03:00 мск 8 октября Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила рейсы в Тель-Авив на фоне обстрелов Израиля, сообщает агентство MTI.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

По данным Haaretz, армия Израиля в экстренном порядке призывает на службу «десятки тысяч резервистов» на фоне резкой эскалации.