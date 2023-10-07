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Корабли ТОФ вышли из Владивостока для выполнения задач в АТР

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Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Корабли ТОФ вышли из Владивостока для выполнения задач в АТР
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщила пресс-служба флота.

«БПК «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» ТОФ вышли в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что при выходе с базы флота корабли отработали экстренное приготовление к бою и совершили переход в назначенный район.

Ранее сообщалось, что на учениях по защите Северного морского пути силы Тихоокеанского флота отработали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника в Беринговом море.

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