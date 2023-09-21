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Силы ТОФ отработали уничтожение подлодок при защите Севморпути

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На учениях по защите Северного морского пути силы Тихоокеанского флота отработали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника в Беринговом море.
Силы ТОФ отработали уничтожение подлодок при защите Севморпути
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе учений в Беринговом море были развёрнуты две корабельные поисково-ударные группы, которые во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 морской авиации ТОФ отработали поиск и атаку подводных лодок условного противника», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее корвет «Гремящий» ВМФ России уничтожил при помощи крылатой ракеты «Калибр» корабль условного противника на учениях Тихоокеанского флота «Финвал-2023».

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