Силы ТОФ отработали уничтожение подлодок при защите Севморпути

На учениях по защите Северного морского пути силы Тихоокеанского флота отработали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника в Беринговом море.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе учений в Беринговом море были развёрнуты две корабельные поисково-ударные группы, которые во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 морской авиации ТОФ отработали поиск и атаку подводных лодок условного противника», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее корвет «Гремящий» ВМФ России уничтожил при помощи крылатой ракеты «Калибр» корабль условного противника на учениях Тихоокеанского флота «Финвал-2023».