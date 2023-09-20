Корвет «Гремящий» уничтожил условного противника с помощью «Калибра» на учениях ТОФ
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении Минобороны России.
«В рамках одного из эпизодов учения отработаны действия по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника, приблизившегося к границе территориальных вод России», — сообщило ведомство.
Уточняется, что стрельба выполнялась на расстоянии более 300 км от точки пуска, цель была успешно поражена.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень.