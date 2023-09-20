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Корвет «Гремящий» уничтожил условного противника с помощью «Калибра» на учениях ТОФ

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Корвет «Гремящий» ВМФ России уничтожил при помощи крылатой ракеты «Калибр» корабль условного противника на учениях Тихоокеанского флота «Финвал-2023».
Корвет «Гремящий» уничтожил условного противника с помощью «Калибра» на учениях ТОФ
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

«В рамках одного из эпизодов учения отработаны действия по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника, приблизившегося к границе территориальных вод России», — сообщило ведомство.

Уточняется, что стрельба выполнялась на расстоянии более 300 км от точки пуска, цель была успешно поражена.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень.

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