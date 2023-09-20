Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень
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Соответствующее заявление глава Минобороны сделал в ходе переговоров с министром обороны и поддержки иранских ВС Мохаммад-Резой Аштиани.
Он отметил, что стороны намерены реализовать весь комплекс запланированных мероприятий, несмотря на противодействие Соединённых Штатов и их западных союзников.
«Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — цитирует министра Интерфакс.
Накануне сообщалось, что Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана.