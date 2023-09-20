Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень.

Соответствующее заявление глава Минобороны сделал в ходе переговоров с министром обороны и поддержки иранских ВС Мохаммад-Резой Аштиани.

Он отметил, что стороны намерены реализовать весь комплекс запланированных мероприятий, несмотря на противодействие Соединённых Штатов и их западных союзников.

«Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — цитирует министра Интерфакс.

Накануне сообщалось, что Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана.