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Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень.
Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Соответствующее заявление глава Минобороны сделал в ходе переговоров с министром обороны и поддержки иранских ВС Мохаммад-Резой Аштиани.

Он отметил, что стороны намерены реализовать весь комплекс запланированных мероприятий, несмотря на противодействие Соединённых Штатов и их западных союзников.

«Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — цитирует министра Интерфакс.

Накануне сообщалось, что Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана.

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