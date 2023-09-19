Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана.

РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе визита делегация Минобороны России проведёт ряд переговоров с военным руководством республики», — говорится в заявлении. Уточняется, что данный визит будет способствовать «укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами». Ранее Шойгу заявил, что совершенствование ВМФ позволяет отстаивать геополитические интересы России.