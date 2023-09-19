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Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана.
Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе визита делегация Минобороны России проведёт ряд переговоров с военным руководством республики», — говорится в заявлении.

Уточняется, что данный визит будет способствовать «укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».

Ранее Шойгу заявил, что совершенствование ВМФ позволяет отстаивать геополитические интересы России.

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