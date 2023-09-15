Шойгу: совершенствование ВМФ позволяет отстаивать интересы России

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что совершенствование ВМФ позволяет отстаивать геополитические интересы России.

Соответствующее заявление он сделал на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

«Совершенствование Военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы», — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что подводную лодку «Можайск», которую построили корабелы «Адмиралтейских верфей» для Тихоокеанского флота, передадут в состав российского флота в ноябре текущего года.