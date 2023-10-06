Интерфакс: компаниям рекомендовали держать цены на АЗС на уровне 21 сентября

Вертикально-интегрированным нефтяным компаниям порекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября, сообщил Интерфаксу источник.

Как пишет агентство, собеседник знаком с содержанием протокола совещания у вице-премьера Александра Новака 4 октября.

Правительство ранее сообщило, что в России цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4900 рублей за тонну, снижение зафиксировано в 81 субъекте страны.

В Кремле отметили, что кабмин не устанавливал определённую дату отмены запрета на экспорт топлива из России, он будет действовать, пока это необходимо.