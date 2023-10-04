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Правительство: снижение цен на дизель зафиксировано в 81 субъекте России

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В России цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4900 рублей за тонну, снижение зафиксировано в 81 субъекте страны, сообщило правительство.
Правительство: снижение цен на дизель зафиксировано в 81 субъекте России
  • РИА Новости

В зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну, отмечено в заявлении.

Вице-премьер Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт.

Вместе с этим цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16% и 21% соответственно.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо.

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