ФАС возбудила дела против представителей независимых АЗС из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо.

Об этом сообщило правительство России.

«По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо», — сказано в сообщении кабмина.

Вице-премьер Александр Новак ранее заверил, что правительство и ФАС намерены строго контролировать снижение цен на топливо на независимых АЗС.