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ФАС возбудила дела против представителей независимых АЗС из-за цен на топливо

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо.
ФАС возбудила дела против представителей независимых АЗС из-за цен на топливо
  • РИА Новости

Об этом сообщило правительство России.

«По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо», — сказано в сообщении кабмина.

Вице-премьер Александр Новак ранее заверил, что правительство и ФАС намерены строго контролировать снижение цен на топливо на независимых АЗС.

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