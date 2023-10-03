Новак: кабмин и ФАС будут строго контролировать снижение цен на независимых АЗС

Правительство и Федеральная антимонопольная служба намерены строго контролировать снижение цен на топливо на независимых АЗС.

Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Сегодня Федеральная антимонопольная служба очень эффективно работает над тем, чтобы трансляция снижения биржевых цен произошла в том числе и на заправках независимых владельцев, которые сами покупают дизель на бирже, а не производят на своих НПЗ. Будем за этим строго следить», — цитирует его ТАСС.

Ранее Новак заявил, что правительство ожидает стабилизации цен на топливном рынке России.