Узнать больше

Новак: кабмин и ФАС будут строго контролировать снижение цен на независимых АЗС

Короткая ссылка
Правительство и Федеральная антимонопольная служба намерены строго контролировать снижение цен на топливо на независимых АЗС.

Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Сегодня Федеральная антимонопольная служба очень эффективно работает над тем, чтобы трансляция снижения биржевых цен произошла в том числе и на заправках независимых владельцев, которые сами покупают дизель на бирже, а не производят на своих НПЗ. Будем за этим строго следить», — цитирует его ТАСС.

Ранее Новак заявил, что правительство ожидает стабилизации цен на топливном рынке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить