Новак заявил, что кабмин ожидает стабилизации цен на топливном рынке

Правительство ожидает стабилизации цен на топливном рынке России. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«При выравнивании цен и ситуации в оптовом сегменте мы ожидаем дальнейшую стабилизацию рынка и снижения цен в мелкооптовом и розничном сегментах, в первую очередь у независимых АЗС», — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.

Новак подчеркнул, что нефтяным компания дали соответствующие рекомендации.

Кроме того, Путин призвал более оперативно реагировать на ситуацию с топливом в России.