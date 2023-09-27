Новак заявил, что кабмин ожидает стабилизации цен на топливном рынке
- Gettyimages.ru
- © Iryna Melnyk
«При выравнивании цен и ситуации в оптовом сегменте мы ожидаем дальнейшую стабилизацию рынка и снижения цен в мелкооптовом и розничном сегментах, в первую очередь у независимых АЗС», — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.
Новак подчеркнул, что нефтяным компания дали соответствующие рекомендации.
Кроме того, Путин призвал более оперативно реагировать на ситуацию с топливом в России.