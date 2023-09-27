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Новак заявил, что кабмин ожидает стабилизации цен на топливном рынке

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Правительство ожидает стабилизации цен на топливном рынке России. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак заявил, что кабмин ожидает стабилизации цен на топливном рынке
  • Gettyimages.ru
  • © Iryna Melnyk

«При выравнивании цен и ситуации в оптовом сегменте мы ожидаем дальнейшую стабилизацию рынка и снижения цен в мелкооптовом и розничном сегментах, в первую очередь у независимых АЗС», — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.

Новак подчеркнул, что нефтяным компания дали соответствующие рекомендации.

Кроме того, Путин призвал более оперативно реагировать на ситуацию с топливом в России.

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