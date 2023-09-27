Путин призвал более оперативно реагировать на ситуацию с топливом в России

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал более оперативно реагировать на ситуацию с топливом в России.

Он отметил, что необходимо плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность в данной ситуации.

При этом глава государства назвал экономику компаний важной для страны, отметив, что это «курица, которая приносит золотые яйца».

Путин объяснил, что нужно «бережно относиться» к компаниям, но более оперативно реагировать на происходящие события.

В начале совещания Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о предложениях по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.

Президент отметил, что потребителей мало интересует то, что происходит в других звеньях, им нужен результат.

Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

В кабмине отметили, что решение приведёт к насыщению рынка топлива в России, что позволит снизить цены для потребителей.