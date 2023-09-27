Путин призвал более оперативно реагировать на ситуацию с топливом в России
- РИА Новости
Он отметил, что необходимо плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность в данной ситуации.
При этом глава государства назвал экономику компаний важной для страны, отметив, что это «курица, которая приносит золотые яйца».
Путин объяснил, что нужно «бережно относиться» к компаниям, но более оперативно реагировать на происходящие события.
В начале совещания Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о предложениях по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.
Президент отметил, что потребителей мало интересует то, что происходит в других звеньях, им нужен результат.
Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.
В кабмине отметили, что решение приведёт к насыщению рынка топлива в России, что позволит снизить цены для потребителей.