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Путин: меры по топливу приняты, но цены на бензин растут

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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством обратил внимание на то, что меры по топливу в стране приняты, однако цены на бензин растут. Глава государства подчеркнул, что потребителю нужен результат.
Путин: меры по топливу приняты, но цены на бензин растут
  • РИА Новости

«Цена-то растёт в рознице. Меры приняты, а цены растут», — сказал Путин.

Президент отметил, что потребителей мало интересует то, что происходит в других звеньях, им нужен результат.

По его словам, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя топливо на экспорт.

«Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — подчеркнул российский лидер.

В начале совещания Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о предложениях по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.

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