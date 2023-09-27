Путин: меры по топливу приняты, но цены на бензин растут
- РИА Новости
«Цена-то растёт в рознице. Меры приняты, а цены растут», — сказал Путин.
Президент отметил, что потребителей мало интересует то, что происходит в других звеньях, им нужен результат.
По его словам, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя топливо на экспорт.
«Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — подчеркнул российский лидер.
В начале совещания Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о предложениях по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.